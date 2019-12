Gli scienziati napoletani protagonisti del premio | “Il Natale della Ricerca”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci sono due grandi, illustri rappresentanti delle nuove frontierericerca nel settoregenetica, tra i premiati più importantiseconda edizione de “Il. Si tratta di Franco Salvatore, fondatore del CEINGE, il Centro napoletano di Biotecnologie avanzate ed Ingegneria genetica e di Andrea Ballabio, direttore del TIGEM di Pozzuoli, il notissimo “Istituto Telethon di Genetica e Medicina”. A loro, nella cerimonia che quest’anno si è svolta proprio a Napoli, all’interno del MuseoPace – Mamt (Mediterraneo, Arte, Musica e Tradizioni), è andato il prestigioso riconoscimento ideato nel 2018 dal “CenacoloCultura e delle Scienze”, l’associazione diretta dal magistrato Giovanni Filocamo, che mette insieme alcuni dei più ...

