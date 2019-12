Gli “eroi” civili di Mattarella: le medaglie del Quirinale, dalla biologa in Amazzonia al sacerdote degli ultimi. Le storie dei premiati (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha premiato trentadue persone con le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, il riconoscimento per si è distinto per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà o nella promozione della cultura e della legalità. Tra i cittadini meritevoli ci sono due atleti paralimpici, Pompeo Barbieri e Giacomo Perini, che con il loro coraggio hanno ispirati altri ragazzi a superare la barriera della disabilità, c’è il velista Mauro Pelaschiar, che testimonia il rispetto per il mare, c’è Suor Gabriella, che aiuta le vittime della tratta e Romolo Carletti, un pensionato che ogni giorno fa 60 km in auto per accompagnare a scuola un bambino cieco. Ecco le storie dei 32 premiati. Mauro Pelaschiar, il campione di vela ecologista Il 29 giugno 2018 ha compiuto il periplo d’Italia a vela come ambasciatore della ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gli “eroi”