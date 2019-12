Gli “eroi” civili di Mattarella | la storia di Pompeo Barbieri | da sopravvissuto della

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si è salvato per miracolo dalle maceriescuola Jovine di San Giuliano di Puglia, crollata per il terremoto del Molise del 31 ottobre 2002. Venne estratto vivo dalle macerie, ma a causa di lesioni al midollo da quel giorno è costretto su una sedia a rotelle. Ma non si è mai arreso:, 17 anni fa studente di terza elementare, oggi a 25 anni è un campione paralimpico di nuoto e si è laureato a pieni voti alla facoltà di Ingegneria informatica di Ancona il 28 ottobre. Con grande forza e tanto coraggio ha raggiunto importanti traguardi nel nuoto e non solo in Italia: lo scorso 4 marzo ha vinto due medaglie d’oro ai Campionati assoluti invernali di nuoto paralimpico a Bologna. E ancora: a San Giuliano di Puglia ha fondato l’associazione “Pietre Vive” insieme agli altri amici sopravvissuti al dramma“Jovine” e ora finanzia progetti sociali. ...

