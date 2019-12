Gli “eroi” civili di Mattarella | la storia di Marco Giazzi | l’allenatore di basket che ha

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Oggi ha perso lo sport, non certo loro”. Si era sfogato così, 26enne di Castiglione delle Stiviere, coach della squadra diunder 13 AmicoCarpenedolo, poco dopo aver ritirato lo scorso gennaio la sua squadra di ragazzini, in vantaggio, in risposta agli insulti che i genitori della formazione avversaria avevano rivolto all’arbitro 14enne che aveva preso decisioni contrarie alla squadra dei loro figli. Dopo aver tentato di richiamarli alla calma aveva deciso che l’unica soluzione possibile: quella di abbandonare la palestra di Carpenedolo (Brescia) con tutta la squadra anche se ciò significava perdere la partita a tavolino. A undici mesi di distanza quel gesto è stato premiato venerdì con l’onorificenza al Merito civile dal capo dello Stato Sergiocome “esempio di correttezza e affermazione dei valori sportivi” e ...

