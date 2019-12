Gli “eroi” civili di Mattarella | la storia di Angel Fernandez | il 20enne che ha salvato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Era il 14 settembre scorso quandoMicael Vargas, 20 anni, si è lanciato dal tetto di un furgone parcheggiato sotto un balcone e ha, prendendo al volo, un bambino di 4 anni che stava precipitando dal balcone di una palazzina a Lodi. Un gesto che, sebbene lui continua a definire come una cosa non solo normale ma doverosa, è stato premiato con l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana dal capo dello Stato Sergio. “Credo di non meritare questo riconoscimento perché penso che era una cosa che dovevo fare”, ha commentato con umiltà e semplicità, già premiato con una medaglia a poco giorni di distanza dall’accaduto dal prefetto di Lodi Marcello Cardona. E aggiunge continuando a ringraziare: “La mia vita non è cambiata. E non mi sento famoso”. Dopo il 14 settembre tra lui e il bimboè ormai ...

