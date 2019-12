Giulia De Lellis | frecciata a Damante? “Il 2019 mi ha portato all’inferno”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Andreapunzecchiato daDe? “Quest’anno mi ha tolto tanto”De, poco fa sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo riguardante quest’anno che sta per giungere al termine. Attraverso la pubblicazione di alcuni vecchi scatti, la fidanzata di Andrea Iannone ha ripercorso i momenti più importanti di questoe tra questi, ovviamente, non poteva mancare quello che per i fan dell’esperta di tendenze sembra essere un riferimento al suo ex Andrea. Il miomi ha tolto tanto, ma allo stesso tempo mi ha dato anche tanto. Non ho nessun rimorso, anche se mi haall’inferno ha scritto la compagna di Andrea Iannone. I fan, a cui nulla sfugge, hanno rivisto nell’inferno dell’esperta di tendenze il bel dj veronese. Che questa sia una frecciatina diDead Andrea ...

trash_italiano : Stasera qui solo per sentire Cechu Rodriguez parlare di Giulia De Lellis e Francesco Monte ?? #Rivelo - trash_italiano : Che voglia di mollare tutto e andare a lavorare per Giulia De Lellis. - always__shines : sinceramente io continuo a pensare che giulia de lellis fatta gdl sia ancora sotto un treno per andrea damante e ne… -