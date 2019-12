Giulia De Lellis contro le colleghe influencer: “Si vendono per cinquemila euro” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giulia De Lellis ha più polemiche che follower. Ma il duro mestiere dell’influencer non è tutto Instagram stories e sondaggi, le frecciatine sono all’ordine del giorno. Andrea Damante la stuzzica, Belen le risponde in diretta e c’è sempre qualcuno da affrontare con l’hashtag #mestessa. La nuova (cat)fight vede adesso la De Lellis contro la categoria delle altre influencer. “Le altre si vendono e basta” Intervistata da Vanity Fair, l’autrice di uno dei bestseller del 2019, ha spiegato la differenza che passa tra lei e molte delle sue colleghe. “Tante mie colleghe, non tutte ma tante, si vendono e basta – ha detto la De Lellis -. Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano, anche quelle che non si metterebbero mai. Invece la mia storia insegna altro: empatia e autenticità“. La storia del trash, in effetti, è ricca di troniste che non ...

