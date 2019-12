Giro d’Italia 2020 snobbato | tanti campioni hanno già detto ‘no’ Nibali | Bardet e

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ild’Italiascatterà sabato 9 maggio da Budapest ma al via della cronometro individuale nella capitale ungherese potrebbero esserci pochi big delle grandi corse a tappe. Mancano poco più di quattro mesi alla Corsa Rosa e negli ultimi giorni stanno arrivando una serie di “no” pesantissimi dagli uomini di classifica cheanimato il ciclismo nelle ultime stagioni, moltissime stellegià dichiarato che non prenderanno parte all’evento nostrano e che punteranno praticamente tutto sul Tour de France. Il prestigio e i soldi della Grande Boucleancora una volta fatto la differenza, il percorso in terra transalpina è tra l’altro sembrato più accattivante in questa occasione rispetto ald’Italia e il gioco è purtroppo stato fatto. Gli organizzatoridovuto incamerare le pesantissime assenze di Chris Froome (andrà a caccia ...

