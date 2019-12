Giovanni Galli e il racconto della morte del figlio | “Quando arrivammo in ospedale

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Era magrissimo, bruttino. Dissi a mia moglie dopo il parto: “Lo potevi fa più bellino”. Lui aveva la passione per il calcio, mi ha sempre seguito quando mi allenavo. Ma amava anche lo studio. Volevano fargli fare il portiere ma non era bravo. Poi in difesa trovò il suo ruolo”. A parlare delscomparso a soli 17 anni èche si è raccontato nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me. L’ex portiere ha deciso di parlare del grande doloresua vita: “A 16 anni (Niccolò, ndr) decise di andare a Londra per provare a sfondare là – ha raccontato a Caterina – Voleva vedere se le attenzioni verso di lui erano solo per il nome che portava o perché era veramente bravo. Tornato in Italia, a Bologna, ha esordito in serie A. Era la partita d’esordio del campionato contro la Roma all’Olimpico. Giocò contro il suo idolo Batistuta. Furono gli unici ...

