Giovanni Brusca | niente domiciliari

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per la concessione deiè necessario un "compiuto ravvedimento" e il "pentimento civile" va approfondito e verificato nel tempo. Lo spiega la prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 7 ottobre, ha respinto la richiesta dial collaboratore di giustizia, che sconta a Rebibbia 30 anni di carcere, con fine pena nel 2022, per la strage di Capaci ed altri efferati crimini. Dna e Dda di Palermo avevano espresso parere favorevole, gli operatori gli riconoscono un percorso di revisione critica,inoltre ha già usufruito di 80 permessi premio: elementi, assieme al suo "apporto collaborativo molto rilevante", valutati positivamente dal tribunale di sorveglianza di Roma, che però nel marzo scorso ha respinto l'istanza - sottolineando che "non ha ancora percorso ...

