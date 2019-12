Giovani artigiani a tempo di musica | la quarta traccia | la presepaia

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Da casa di Annalisa si guarda Napoli; la città si staglia da ogni finestra, avvolta da una foschia lucente nonostante il brutto; ma mentre la giovane donna lavora nella sua bottega-studio casalinga, non bada per niente al panorama mozzafiato. Per Annalisa, infatti, la costruzione dei suoi particolarissimi presepi è praticamente una forma di meditazione: un’attività pacifica e de tutto avvolgente. Come suo padre, e suo nonno prima di lui, Annalisa usa gli attrezzi contenuti nella “cassetta magica” di famiglia per modellare l’argilla, posizionare il muschio e spandere la colla in dettagliatissimi presepi in miniatura. Ogni presepe è diverso dal precedente: l’artigiana adatta le scene della Natività alla forme del loro contenitore, e non viceversa. I presepi di Annalisa vivono infatti dentro bottiglie antiche, decanter di cristallo, e specialmente vecchie lampadine. Le ...

