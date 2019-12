Giorgia Palmas Instagram | fianchi perfetti e gambe da sogno | l’abito mini è da applausi!

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019): terribilmente sexy nella recente foto social in cui indossa unabito lamè attillato e, seduta su un tavolo, sfodera un sorriso smagliante e un fisico da urlo. Per lei è già iniziato il conto alla rovescia: la ex velina cagliaritana non vede l’ora che sia Natale e la foto condivisa suè più che eloquente.innamorata e bella: la foto natalizia è da infarto! Lanciatissima in tv, in veste di conduttrice sportiva, showgirl e modella di successo,è madre felice e innamoratissima del suo Filippo Magnini; i due ormai sono sempre più uniti e c’è da aspettarsi da un momento all’altro l’annuncio delle loro nozze. Si sono fidanzati il 15 marzo 2018 e da allora non si sono mai più lasciati. «Sono innamorata e felice – ha dichiarato la bellain una recente intervista – Abbiamo una visione ...

tijuanaKO_ : @Giorgia_Palmas Grazie per la foto! Mancano solo 5 giorni! Resisti!?? - Giorgia_Palmas : Quanto mancaaa?!? ???????? #Natalealleporte #Christmasiscoming ?? #outfit @terranovastyle #adv #campaign… - LeGrazieWebzine : La foto più bella del calendario di @Giorgia_Palmas (una delle più affascinanti donne italiane di sempre!)… -