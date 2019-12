Ginnastica artistica, tutte le azzurre iscritte alle Accademie in Italia: le ragazze impegnate tra Brescia, Milano e Roma (Di venerdì 20 dicembre 2019) Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha richiesto il prolungamento dell’attività delle tre Accademie per tutto il mese di gennaio 2020 e ha avuto l’autorizzazione a procedere da parte della Federazione. Di seguito tutte le azzurre che saranno impegnate tra Brescia, Milano e Roma. AUTORIZZATE PRESENZA Accademie Ginnastica artistica: ACCADEMIA INTERNAZIONALE BRESCIA: Vanessa Ferrari Alice D’Amato Asia D’Amato Elisa Iorio Francesca Noemi Linari Martina Maggio Alessia Federici Giorgia Villa Angela Andreoli Giorgia Leone Veronica Mandriota ACCADEMIA NAZIONALE MILANO: Desiree Carofiglio Caterina Cereghetti Giulia Antoniotti ACCADEMIA NAZIONALE ROMA: India Bandiera Aida Denise Colamonici Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ginnastica artistica