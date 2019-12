Gianluca Grignani | il ritorno | “Lo Yoga? Meglio degli psicofarmaci”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un viaggio ha senso solo, senzase non in volo… È con questa strofa e quella bellissima canzone che, nel 1995 al Festival di Sanremo,entrò nei cuori di tutta Italia, per rimanerci. Non vinse quell’anno, arrivando sesto, ma Destinazione Paradiso fu una delle canzoni simbolo di quel Sanremo che vide Giorgia trionfare fra i Big e i Neri per caso nella categoria Nuove Proposte.: ilinaspettato a gennaio con Tu che ne sai di me Sex symbol bello e dannato appena ventitreenne,vendette più di 700mila copie in Italia del suo storico album, reiventandosi poi nel 1996 con La fabbrica di Plastica. Poi il matrimonio con Francesca Dall’Olio, tre figli, altri otto album e il provvedimento giudiziario per resistenza a pubblico ufficiale nel 2014. Quello fu anche l’anno del suo ultimo disco, dal titolo profetico: A ...

