Giallo dell’operaio scomparso a Milano, chiesta archiviazione per il suo capo: “Corpo mai trovato” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Daniele Carparelli, imprenditore milanese indagato per la scomparsa di Abdou Abdou Akl, detto Magdi, operaio di 60 anni egiziano sparito nel nulla due anni fa dopo essere andato al lavoro. Gli inquirenti avevano ipotizzato un omicidio scaturito dai litigi tra datore di lavoro e dipendente per il trattamento di fine rapporto. Il corpo dell'uomo non è mai stato trovato e mancano quindi gli elementi per arrivare al processo.

Leggi la notizia su milano.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giallo dell’operaio