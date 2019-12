Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Negli ultimi anni, a livello istituzionale, il dissenso rispetto aldelladisembrava essere rappresentato esclusivamente dal Movimento 5 Stelle e dsinistra civica in consiglio comunale. Mercoledì 18 dicembre, a due giorni dvisita nel capoluogo ligure del ministro Paola De Micheli che annunciava che “di ipotesi progettuale ne esiste solo una, e daremo il via libera a gennaio”, anche la sinistra ha preso posizione per un’ipotesi alternativa. Quello presentato ieri da Sinistra Italiana, Possibile e Linea Condivisa è ildella “Genovina” ideato dagli ingegneri Stefano Camisasso, Alfredo Perazzo e Mauro Solari per “Rinascimento”, lo stesso già promosso dai grillini. Se la Lega che governa il Comune e il centrodestra di Toti in Regione, assieme all’ultrarenziana Raffaella Paita, non mostra alcuna titubanza ...

fattoquotidiano : Genova, presentata la ‘Genovina’, il progetto alternativo alla Gronda autostradale che piace a sinistra e M5s: “Van… - Noovyis : (Genova, presentata la ‘Genovina’, il progetto alternativo alla Gronda autostradale che piace a sinistra e M5s: “Va… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Genova, presentata la ‘Genovina’, il progetto alternativo alla Gronda autostradale che piace a sinistra e M5s: “Vantag… -