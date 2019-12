Genova | la denuncia di una badante | “Per avere la casa popolare mi hanno chiesto la

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)deve rivolgersi alla Lega per farsi aiutare dal Comune Unadi essere stata costretta a tesserarsi con la Lega per ricevere un aiuto dal comune di. Terezina e la mancata assegnazione delle case popolari Terezina Shani, donna di 62 anni di origini albanesi residente in Italia da 22 anni e perfettamente integrata che ha raccontato: “Hoaiuto al Comune diperla residenza anagrafica o lama l’assessore Giorgio Viale mi ha consigliato prima di fare la tessera alla Lega. Si vede che per iscriversi il ‘prima gli italiani’ non conta così tanto”. La donna ha scritto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, intervistata da Marco Preve di Repubblica, ha dichiarato: “In mattinata andrò nella sede della Lega di via Macaggi per riconsegnare la tessera e farmi restituire i 10 euro di ...

Giuliocantini2 : RT @marcopreve: #Genova , una badante denuncia: 'La tessera della #Lega per essere aiutata in Comune' #primaitesserati - NellyEnne : Genova, una badante denuncia: 'La tessera della Lega per essere aiutata in Comune - mimmogammella2 : RT @rep_genova: #Genova , una badante denuncia: 'La tessera della #Lega per essere aiutata in Comune' -