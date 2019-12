Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Nostra figliagiocava a casa felice e poche ore dopo è morta” hanno dichiarato idella bambina, Mike e Jodie, sconvolti dall’accaduto ma anche dal pensiero di non aver fatto tutto il possibile per salvarla. Pensavano si trattasse di semplicema la piccola era stata colpita da unache l’ha portata via a soli due. Da alcuni giorni non si sentiva bene, stava male e mostrava i tipici segni di un’stagionale per questo inon si erano preoccupati e la stavano curando in casa ma in realtà la piccola era stata colpita da unache l’ha portata via a soli due. È la tragedia che è costata la vita alla piccolaWoods, una bambina britca morta sabato scorso a soli dueper una sepsi che si ritiene fosse correlata a un’bronchiale. Il dramma si è consumato in pochissime ore, la piccola ...

LimeMagazineU : Genitori pensano sia solo influenza, Eliza muore a 2 anni per una infezione letale - mayehmproject : RT @violet6femme: #thread per tutte quelle madri e padri che pensano di avere figlie e figli 'unici e particolari' e invece han cresciuto d… - violet6femme : #thread per tutte quelle madri e padri che pensano di avere figlie e figli 'unici e particolari' e invece han cresc… -