General Motors - Richiamo per oltre 900 000 veicoli

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laha avviato due campagne diper900 milain tutto il mondo, di cui 814 mila solo negli Stati Uniti. Con le riparazioni, la Casa americana intende risolvere i problemi riscontrati, in un caso, al software del sistema frenante e, nell'altro, ai cavi delle batterie.Interessati i model year 2019 e 2020. In tutte le circostanze si tratta dicon non più di un anno di vita. Ilpiù consistente riguarda, infatti,550 mila esemplari delle Chevrolet Silverado 1500, Cadillac CT6 e GMC Sierra 1500 dei model year 2019, che saranno sottoposti a un aggiornamento del software del sistema frenante per risolvere un difetto che potrebbe disabilitare i freni e le spie di allerta. La seconda campagna, invece, riguarda più di 400 mila Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra 1500 dei model year 2019-2020. In questo caso il problema è stato ...

LussoAuto : Jaguar Royale matrimonio con autista - Prima Comunione - 18’ anno - Addio Celibato e Nubilato - info whatsapp 33880… - castelli_edo : @MariangelaPira Per favore domani ripeti “general motors” con il tuo accento sardo-messicano!? Per favore - MRosariaMarche2 : Il valore della società italiana di automazione industriale sara condiviso con i francesi. E’ per caso l’effetto de… -