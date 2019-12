Gatto ucciso a bastonate da una negoziante di Lucera | cercava riparo

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Rinaldo Sidoli, il portavoce dell’Alleanza Popolare Ecologista, ha diffuso su Facebook la notizia di unda undi(Foggia). A testimoniare il brutale gesto sarebbero state diverse persone che hanno espresso sui loro profilo l’indignazione contro la titolare del negozio pugliese. “Una volta che la Polizia di Stato concluderà le indagini – ha scritto il portavoce – adiremo per vie legali denunciando l’autore del macabro gesto per maltrattamento e uccisione di animale”. Il caso ha scatenato indignazione in tutto il popolo del web e molte persone hanno invitato i consumatori a non acquistare prodotti dalla donna protagonista dell’aggressione.Tremendo episodio in provincia di Foggia: unè statoda unadi. Da quanto si apprende dai ...

rinaldosidoli : Un gatto randagio che cercava di ripararsi dalle intemperie è stato ucciso a bastonate dalla titolare di un negozio… - enpaonlus : Gatto picchiato e ucciso da un negoziante a Lucera (Foggia), Enpa si costituirà parte civile. Carla Rocchi: “Un att… - ClaudioZavatti1 : RT @Animal_Genocide: Orrore a #Lucera, un #gatto entra in un negozio e viene allontanato e ucciso a colpi di scopa - La Stampa https://t.co… -