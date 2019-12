Gabbie negli allevamenti | la lettera alla Commissione Ue

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il 5 dicembre più di 160 organizzazioni animaliste in tutta Europa hanno inviato unacongiuntanuovaUe, per chiedere di mettere fine all’uso delleintensivi. Laè parte dell’Iniziativa dei Cittadini Europei End the Cage Age, che ha raccolto oltre 1,6 milioni di firme in tutto il continente: “Ora abbiamo bisogno di azioni concrete – dichiarano le associazioni in un comunicato – I nuovi leader dellahanno bisogno di politiche nuove e progressiste per dimostrare al mondo che l’UE è veramente leader nel benessere animale”. End the Cage Age: 95mila firme in Italia L’iniziativa si era chiusa lo scorso 11 settembre, quando aveva tagliato il ragguardevole traguardo di oltre un milione e mezzo di firme raccolte nell’arco di un anno. In Italia sono stati quasi 95mila i cittadini a firmare la petizione, grazie anche...

