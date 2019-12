Futuro Florenzi | non solo Fiorentina | sirene inglesi per il terzino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), ildella Roma non piace soltanto alla. Anche Manchester United ed Everton osservano la situazione Non appare ancora chiaro ildi Alessandro, anche se nelle ultime settimane Paulo Fonseca gli ha concesso più spazio all’interno della Roma. Sulnon c’èl’interesse della. Il Corriere dello Sport fa sapere come anche dall’Inghilterra stiano osservando attentamente gli sviluppi della situazione. Secondo il quotidiano Manchester United e Everton avrebbero mostrato interesse. Leggi su Calcionews24.com

violanews : La partita di Florenzi, tra presente e futuro. L'eventuale destinazione Fiorentina... - - PagineRomaniste : La partita di #Florenzi tra presente e futuro #ASRoma #FiorentinaRoma #CorriereDellaSera - infoitsport : Calciomercato Roma, Florenzi potrebbe non restare. E per il futuro si guarda a Castagne -