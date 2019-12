Furti d’identità | tra Lazio e Campania 18 arresti per truffa

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Eur, a conclusione di una complessa e articolata attivita’ d’indagine, nelle province di Roma e Napoli, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 19 indagati (10 arrestati che andranno in carcere, 8 arrestati che andranno ai domiciliari e 1 persona destinataria della misura dell’obbligo di dimora). I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, operante tra ile la, finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito/pagamento e alla frode informatica, tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonche’ sostituzione di persona,, ricettazione e riciclaggio, con la complicita’ di ...

