Furlan Cisl rimprovera Landini Cgil | Basta sorrisi al Governo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Il patto con ilper il lavoro proposto da? Se dopo tanto tempo Maurizio vuole far sua una nostra vecchia proposta, non posso che esserne contenta. Ma la concertazione è una cosa seria, non può essere fatta die buone maniere”. Lo afferma la segretaria generale della, Annamaria, in un’intervista alla Stampa.“Bisogna essere chiari nelle scelte e negli obiettivi, dire dei sì o dei no”, sottolinea. “La Finanziaria ad esempio: ci sono cose positive, come la promessa di una seria lotta all’evasione e le risorse per ridurre il cuneo fiscale. Le risorse però sono poche, non c’è nulla sulla rivalutazione delle pensioni, ancora troppo poco per l’innovazione, la ricerca, le assunzioni e i rinnovi contrattuali della P.A. E i cantieri pubblici sono bloccati come ...

