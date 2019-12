Funicolare, saltano ancora le corse notturne. Anm attacca: “Inaccettabile”. L’ira dei lavoratori (Di venerdì 20 dicembre 2019) Manca il personale, ammalato o in congedo parentale, saltano per la terza settimana consecutiva le corse del sabato sera della Funicolare Centrale, che domani non si faranno. L'amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, promette in un comunicato indagini rigorose. Ma suscita le ire dei lavoratori: "Basta attacchi ai dipendenti". A rischio le corse aggiuntive di Natale e Capodanno.

