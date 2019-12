Funicolare centrale, dipendenti malati: saltano i prolungamenti di sabato 21 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Funicolare centrale: quattro dipendenti indisponibili per malattia e congedo patentale. Non essendo stati trovati sostituti, il servizio di sabato 21 dicembre terminerà alle 22 (e non alle 2 di notte). Tre dipendenti della Funicolare centrale in turno domani sera hanno inviato comunicazione di malattia, uno ha chiesto il congedo parentale. Il congedo parentale era stato … L'articolo Funicolare centrale, dipendenti malati: saltano i prolungamenti di sabato 21 proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

