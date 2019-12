Fugazzotto: «Darò uno dei miei quadri a Lukaku» VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Fugazzotto, l’autore dell’opera che in questi giorni ha fatto molto discutere parla anche di Lukaku e di chi si è sentito offeso dalla stessa Altre dichiarazioni dell’autore, Fugazzotto, del “Trittico” che in questi giorni è stato al centro di accese discussioni. «Non me la prenderò mai con Luakku se il messaggio è arrivato in modo sbagliato. Tutti hanno il diritto di dire quello che pensano. Però dico a Luakaku, se guardi il mio lavoro capisci di cosa sto parlando. Per me non c’era altro modo, perché io dipingo solo scimmie, non potevo parlare con altre parole. Gli regalerei la riproduzione di un’opera che ho realizzato io con due scimmie che si baciano con sopra un cubo di Rubik». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fugazzotto Darò