Fratoianni: Lazio-Juventus non si giochi in Arabia Saudita (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Ancora una volta blasonate squadre italiane di calcio disputerannno domenica la Supercoppa in Arabia Saudita. E ancora una volta quello che dovrebbe essere il servizio pubblico radiotelevisivo del nostro Paese trasmettera’ la partita, facendo ambedue un immenso favore propagandistico ad un regime che non rispetta i diritti umani, i diritti civili. ” Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu alla vigilia della partita a Riad, su cui giungono le proteste dalle organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani a partire da Amnesty International e dalle organizzazioni sindacali dei giornalisti a partire dall’Usigrai. “I vertici del calcio italiano e della Rai – prosegue il parlamentare di Leu – ancora una volta dimostreranno cosi la loro leggerezza sulla questione dei diritti umani e la loro subalternita’ agli ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fratoianni Lazio