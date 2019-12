FOTO – ‘Lasciateci tifare’ è il grido del web che strizza l’occhio agli ultras

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La protesta degliazzurri, che da qualche settimana disertano le curve, sta avendo seguito anche sul web. Alcuni dei più importanti tra gruppi e pagine di supporters azzurri hanno lanciato un comunicato con il quale esprimono solidarietà e passione comune al tifo organizzato. Lasciateci tifare: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Si Gonfia La Rete – Amrabat, l’agente rifiuta la prima offerta del Napoli e rilancia. La trattativa Gazzetta – Napoli in pressing su Boga per l’estate: l’offerta, cifre e dettTMW – Napoli, rinnovo Callejon ora cambia tutto! Calciomercato Napoli: doppio colpo con Rrahmani e Amrabat? Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa Calciomercato Napoli, Zielinski resta: i dettdel rinnovo Ti potrebbe interessare anche: Pugni a minori autistici, 4 a processo L'articolo– ‘Lasciateci tifare’ ...

gilnar76 : FOTO – Comunicato d ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale FOTO – Regolamento d’uso delSan Paolo, la protesta dei tifo… -