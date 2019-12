Fondi europei | indebitamente percepiti | la GdF sequestra beni per oltre 500 000 euro

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di L’Aquila hanno concluso un’importante attività di servizio che ha portato all’individuazione di indebite percezioni e malversazioni in relazione aerogati per circa 4 milioni didalla Regione Abruzzo a vantaggio di realtà agricole colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Le provvidenze regionali, ricomprese nell’ambito del PSR 2007-2013, erano destinate a ristorare realtà economiche danneggiate dal terremoto, favorendo l’acquisto di macchinari ovvero il recupero delle strutture danneggiate. Una volta individuati significativi elementi sintomatici di irregolarità, i successivi appromenti hanno riguardato alcune aziende agricole che avevano richiesto e ottenuto ingenti provvidenze, a “fondo perduto”, per1,6 milioni di. E così: un magazzino destinato allo stoccaggio è stato ...

