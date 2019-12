Flavio Insinna | gaffe all’Eredità | suggerisce la risposta ma… VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quando si tratta di trasmissioni in diretta, il pericolo di poter commettereè sempre in agguato. Questo è quello che è successo anell’ultima puntata de L’Eredità. Il conduttore, preso dalla foga di proseguire nel gioco, non ha fatto attenzione alle sue parole elaalla concorrente. Tuttavia pare che protagonista del gioco non ha colto il suggerimento palese ed abbia comunque sbagliato la. E’ accaduto nella puntata de L’Eredità andata in onda lo scorso 19 dicembre 2019. Durante lo svolgersi del triello, ha posto la sua domanda a Iole (la futura campionessa della puntata) e quasi sicuro delladella concorrente le ha suggerito l’opzione esatta. “Dottoressa, tu che sei medico, dai, siamo un po’ anche a casa tua…“.laalla ...

zazoomnews : Gaffe a l’Eredità: Flavio Insinna suggerisce la risposta alla concorrente che però sbaglia - #Gaffe #l’Eredità:… - provinicasting : Casting aperti per 'L'Eredità' con Flavio Insinna - Rai Uno - zica_eliana : RT @ZicaEliana: FLAVIO INSINNA- #8MarzoTuttiIGiorni??: -