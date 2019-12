Fiorentina-Roma | protesta dagli spalti | in campo anche un bullone!

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019): inun bullone dopo l’ennesima sconfitta stagione dei ragazzi di Montella. Piove sul bagnato in casache, proprio in questi istanti, ha rimediato l’ennesimo ko stagionale contro lanell’anticipo della 17esima giornata di Serie A. I ragazzi di Montella si sono arresi a quelli di Fonseca col … L'articolo: inunproviene da www.inews24.it.

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - pisto_gol : Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Fiorentina 1-2 AS Roma #SSFootball -