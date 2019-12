Fiorentina-Roma oggi in tv | orario d’inizio | programma | probabili formazioni

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Serie A di calcio 2019 continua anche sotto il vischio, e tra le tante sfide invedrà disputarsi anche quella tra, che si disputerà quest’, venerdì 20 dicembre alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. A trasmettere la sfida in tv sarà invece l’emittente in abbonamento Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Serie A 202 e Sky Sport 251, ma anche in streaming sul dispositivo Sky Go o Now tv, disponibili per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Ildella partita: Serie A calcio 2019 Venerdì 20 dicembre 2019 Ore 20.45Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now tv Le(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Montella.(4-2-3-1): Pau Lopez; ...

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? #Chiesa non convocato per la partita con la #Roma ?? L'attaccante ha ancora dolore alla ca… - DiMarzio : #FiorentinaRoma, #Fonseca: “Smalling sta bene, Kluivert ancora no” ???? - TgrRai : ? Calcio, #SerieA: stasera Fiorentina-Roma, domani Inter-Genoa. #IoSeguoTgr #20dicembre -