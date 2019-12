Fiorentina-Roma 1-4 Poker dei giallorossi blindato il quarto posto

Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Unapraticamente perfetta espugna Firenze per 4-1, inguaia Montella, si porta a -1 dal terzodella Lazio e si assicura una chiusura di anno da quarta in classifica. Al Franchi aprono le...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - pisto_gol : Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso… - acffiorentina : | ??| 94' due volte ci prova Sottil due volte Pau Lopez dice di no. Finale al Franchi. Fiorentina ?? Roma 1? - 4?… -