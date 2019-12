Fiorentina-Roma 1-4 | Serie A 2019-2020 | Dzeko e compagni calano il poker e inguaiano

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Se Vincenzo Montella confidava che il pareggio in extremis contro l’Inter di domenica scorsa avesse dato la scossa giusta alla squadra in vista di un cambio di passo, si può dire che l’obiettivo sia stato ampiamente mancato. La, infatti, passeggia per 4-1 al Franchi e regala un bruttissimo Natale all’allenatore napoletano che ora vede la sua panchina tornare a traballare in maniera cospicua. La partita, sostanzialmente, non c’è mai stata. Troppo divario in campo a livello di qualità e voglia di vincere, con la squadra di mister Paulo Fonseca che si conferma sempre più quarta forza di questa. Per i gigliati si aprono vacanze natalizie con molti pensieri, sia a livello di classifica, sia per quanto riguarda la guida tecnica. Lasi presenta in campo con il solito 3-5-2 ma con le pesantissime assenze di Chiesa e Ribery. Davanti al ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - pisto_gol : Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso… - acffiorentina : | ??| 94' due volte ci prova Sottil due volte Pau Lopez dice di no. Finale al Franchi. Fiorentina ?? Roma 1? - 4?… -