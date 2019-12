Fiorentina-Roma 1-4 | le pagelle di CalcioWeb | Boateng gioca male e si arrabbia pure | ma

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019), ledi– Sotto Natale, laa poker. 1-4 a domicilio dei ragazzi di Fonseca ad una malcapitata. Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo, è festa giallorossa al Franchi. La gara è appena terminata, queste ledella nostra redazione.Dragowski 5.5 – Ha qualche responsabilità sui gol. Milenkovic 5.5 –, in blocco, la difesa viola, anche perché non coperta a dovere dal centrocampo. Pezzella 4.5 – Il peggiore del pacchetto arretrato. Provoca la punizione che ha poi portato allo 0-2 in maniera alquanto ingenua. Poi non chiude su Zaniolo. Sveglia che è primav… ah no. Vabbé, sveglia lo stesso… Caceres 5.5 – Neanche lui è impeccabile. E non è un Cas(o)eres… Lirola 6 – Ci prova, ma stasera gli esterni giallorossi hanno imposto la dittatura. (dall’82’ ...

