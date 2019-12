Fiorentina Roma 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Allo Stadio Franchi, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi di Firenze,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAd’inizio – Si gioca al Franchi Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Dragowski; Pezzella, Caceres, Milenkovic; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng. A disp. Terraciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Terzic, Zurkowski, Ghezzal, Benassi, Cristoforo, Pedro, Sottil. All. Montella(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disp. Fuzato, Cardinali, Jesus, ...

