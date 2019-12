Fiorentina, l’area Mercafir per il nuovo stadio vale 22 milioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) La parte destinata alla realizzazione dello stadio della Fiorentina nell’area Mercafir vale 9,9 milioni di euro, mentre quella destinata ad attività correlate private (turistico-ricettiva, commerciale e direzionale) vale 12,1 milioni di euro. Sono queste le cifre rese note dal Comune di Firenze, dopo la perizia realizzata dalla società Praxi, che costituiranno la base d’asta per … L'articolo Fiorentina, l’area Mercafir per il nuovo stadio vale 22 milioni

