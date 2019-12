Fiorentina | Caceres | «Obiettivo? Vincere la Coppa Italia Per essere grandi bisogna

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «Contro la Roma non ho mai segnato. E’ l’unica che mi manca tra ledel calciono. Scommettete che stavolta faccio gol?» «Allora siamo a posto. Contro la Roma vinciamo di sicuro perché è fortissima. Magari fosse così facile. Il problema è nella testa dei giocatori. Trovare la giusta concentrazione contro l’Inter o contro la Juve è uno scherzo. Poi, arriva il Lecce al Franchi e pensi “chi sono questi” e finisci per perdere.vuol dire ragionare come la Juve. Dopo un secondo che ero arrivato a Torino avevo già capito tutto. E cioè che devisempre. Poco importa se affronti il Manchester o il Lecce. Ogni gara è una finale». «Vogliola» Leggi su Calcionews24.com

