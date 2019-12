Filippo Nogarin | Nessuno mi fa lavorare | ora vivo in povertà Di Maio ha fatto il

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Oggi sono povero e devo affrontare il dileggio”. Parola dell’ex sindaco grillino di Livorno,, che in un’intervista alQuotidiano mostra tutta la sua amarezza nei confronti del Movimento 5 stelle e in particolare del capo politico Luigi Di.“Sono un ingegnere che ha chiuso il suo studio per fare politica. Mia moglie si è licenziata quando fui eletto sindaco, perché tre bambine in casa dovevano essere accudite”.Oggiè collaboratore del ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà.“Sono 40mila euro lordi all’anno. Tolga le spese di soggiorno a Roma, i trasporti, mi restano mille euro netti al mese sul quale conta la mia famiglia e anche la banca. Perché ho le rate del mutuo da saldare”.E su Didice“Mai gli ho taciuto le mie opinioni, assai ...

