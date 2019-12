Filippo Nogarin, ex sindaco Livorno: “Di Maio vendicativo, non lavoro” (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, un tempo molto stimato dal Movimento Cinque Stelle, ora sembra essere stato messo letteralmente da parte. Tutto è andato per il meglio fino al 10 Settembre 2017 quando l’alluvione che colpì la città costò la vita a otto persone e l’imputazione per concorso in omicidio colposo allora sindaco Nogarin. Da allora tutto è cambiato. “Sono povero e devo affrontare il dileggio” ha detto al Fatto Quotidiano “Mi hanno appiccicato sulla spalla la lettera scarlatta. Cerco un lavoro, sono un ingegnere che ha chiuso il suo studio per fare politica”. Nogarin continua dicendo come, appena eletto sindaco, la moglie ha deciso di licenziarsi per poter prendersi cura delle tre bambine. Nogarin si appella ai Cinque Stelle, perché desidera impegnarsi, ma “loro mi evitano, evidentemente non sono una buona ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Filippo Nogarin