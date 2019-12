Filippo Nogarin | ex sindaco di Livorno M5s | Di Maio vendicativo | sono ridotto sul

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "povero e devo affrontare il dileggio". Quello di oggi è undiverso rispetto a come siamo stati abituati a vederlo. Sembrano infatti lontani i tempi in cui l'exdiveniva venerato dal suo Movimento 5 Stelle. Venerazione che durò fino al 10 settembre 2017 quando l

HuffPostItalia : Filippo Nogarin: 'Nessuno mi fa lavorare, ora vivo in povertà. Di Maio ha fatto il vuoto intorno a me' - Gianfra88089644 : RT @Loredan83532601: Ma questi #grillini son fatti con lo stampo? La faccia come il culo! Vive in #povertà con 40.000 euro l'anno ?? #Nogari… - Fabiomass65 : RT @Libero_official: Il drammatico appello dell'ex sindaco #M5s di #Livorno: 'Ridotto sul lastrico, Luigi Di Maio è uno vendicativo' https:… -