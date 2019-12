“Figli” | il monologo cult di Mattia Torre interpretato da Valerio Mastandrea diventa un

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildaun film “I figli ti invecchiano anche perché quando arrivano al mondo mettono fine, con violenza inaudita, a quella stagione di aperitivi feste e possibilità che ti sembravano il senso stesso della vita. Murato in casa e reso cieco da una congiuntivite, hai un vago ricordo di ciò che eri e di ciò che avresti ancora potuto esprimere, ma non sai più dire con precisione, hai solo molto sonno”. Questo è un passo deldidanel programma di Cattelan ‘Epcc a teatro’, andato in onda nell’ottobre 2018 su Sky Uno.che racconta gioie e dolori della paternità, senza retorica e con una buona dose di ironia e che nel giro di pochi minuti èto virale sui social e non solo. Da quel testo è nato ‘Figli’, il film che avrebbe ...

il_letterino : RT @PCnpf: In esclusiva @RepubblicaTv una clip di #Figli dal #23gennaio 2020 al cinema ?? un film di #MattiaTorre regia #GiuseppeBonito @Wi… - stilmegeorg001 : RT @PCnpf: In esclusiva @RepubblicaTv una clip di #Figli dal #23gennaio 2020 al cinema ?? un film di #MattiaTorre regia #GiuseppeBonito @Wi… - StefanoFresi : RT @PCnpf: In esclusiva @RepubblicaTv una clip di #Figli dal #23gennaio 2020 al cinema ?? un film di #MattiaTorre regia #GiuseppeBonito @Wi… -