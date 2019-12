Festival di Sanremo 2020: Tiziano Ferro ospite fisso per tutte le cinque serate (Di venerdì 20 dicembre 2019) Amadeus ha confermato la presenza di Tiziano Ferro in tutte le cinque serate; Fiorello sarà un battitore libero mentre Jovanotti ha rinunciato per un giro in bici del Perù. Tiziano Ferro sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2020. La conferma è arrivata ieri da Amadeus che ha parlato anche del ruolo che avrà Fiorello e delle donne che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate. Dopo le indiscrezioni delle passate settimane arriva finalmente la conferma direttamente da Amadeus. Dopo la finale di 'Sanremo Giovani' il conduttore del prossimo Festival ha confermato che Tiziano Ferro sarà una presenza fissa della prossima kermesse. "Sono felice, l'ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L'ho chiamato anche prima di darvi la notizia. Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare". ...

