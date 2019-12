Fenomeno Kulusevski | asta tra Inter | Juventus e Manchester United

Leggi la notizia su panorama

(Di venerdì 20 dicembre 2019)traPanorama.

DAnaclerio : Il giocatore che io oggi prenderei subito alla @juventusfc e #Kulusevski è un fenomeno ma sembra vada all’Inter! Peccato - modazza9 : RT @DanBeraudo: Kulusevski magari non diventerà un fenomeno, magari non rispetterà le aspettative che ci sono su di lui però credo che sia… - DanBeraudo : Kulusevski magari non diventerà un fenomeno, magari non rispetterà le aspettative che ci sono su di lui però credo… -