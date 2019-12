Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Vittorioha partecipato come ospite a #Cr4 – La Repubblica delle donne: tra i tanti temi trattati, il direttore di Libero si è espresso anche suThunberg. Il giornalista sarebbe poi tornato sulla lite della scorsa settimana tra Antonella Elia e Taylor Mega dicendo: “In tv si urla quando non si ha nulla da dire”. Chiambretti si è poi focalizzato sui titoli provocatori del quotidiano di: “I titoli di Libero? – ha replicato il giornalista -. La malizia sta in chi legge non in chi li scrive!”. Quando però si ritorna suThunberg nominata donna dell’anno dal Time, il direttore sconvolge tutti. VittoriosuThunberg Chiambretti ha ospitato nel suo programma il direttore di Libero, Vittorio, che ha toccato moltissimi temi: dalle liti tra star aThunberg, da Lilli Gruber ai titoli del suo quotidiano. In ...

notizieit : Feltri: “Vorrei essere il padre di Greta per prenderla a schiaffi” - andrewsword2 : RT @KontroKulturaa: Vittorio Feltri, senza freni 'Vorrei essere il padre Greta Thunberg per prenderla a schiaffi' - - TnT72393169 : @Ainely88 @EugenioCardi Comunque Vorrei sapere qual è la fonte della notizia, Non vorrei fosse 'Libero' di Vittorio Feltri...???????? -