Federico Merola Luiss | Gli impegni green per l' Italia costeranno 38 miliardi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’adolescente Greta che fa il giro del mondo per convincere gli Stati a mettere in atto, e subito, politiche ambientali che impediscano il surriscaldamento della terra e limitino i cambiamenti climatici. L’Onu che pubblica uno “Special report sul global warning”, annualmente aggiornato. Infine l’Unione europea che, per bocca della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lancia un gigantesco EuropeanNew Deal che dovrebbe portare il nostro continente a emissioni zero entro il 2050: “il nostro uomo sulla Luna”, come ha rimarcato.Ma gli obiettivi che si pone l’Europa (e l’di conseguenza) sono davvero realizzabili? O resteranno anche questi nel Libro dei Sogni? E chi ci mette i soldi per questa gigantesca riconversione all’energia verde, calcolata dalla stessa von der Leyen in 3.000di euro in ...

