Federica Panicucci atomica alla Maldive | fisico scultoreo a 52 anni FOTO

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Natale è ormai alle porte ed è tempo di vacanze. Ma, come di consueto, quelle dei vip sono spesso vacanze… In bikini. Tra le apripista di questa stagione natalizia c’è proprio. La bellissima conduttrice è volata alleper festeggiare il Natale immersa nell’acqua. Ovviamente non poteva mancare la primadi rito, quella in bikini, e ladi certo non si è fatta trovare impreparata. “Un tuffo dove l’acqua è più blu” ha scritto condividendo lacon i suoi fan e citando la storica canzone di Lucio Battisti.sfoggia già un’abbronzatura da urlo e mostra un corpo dorato e tonico.come sempre, sorriso smagliante ed è un attimo: la temperatura si è alzata facilmente sotto ladi, bollente come solo sei sa essere. 52? Incredibile crederci. L'articolo...

