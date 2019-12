FdI:Fitto in Puglia.Acquaroli su Marche

Alle prossime regionali ine nelle, i candidati del centrodestra saranno rispettivamente Raffaelee Francesco. Lo ha annunciato FdI in una nota. Confermando il sostegno ai candidati Lucia Bergonzoni in Emilia Romagna e Jole Santelli in Calabria,"in base agli accordi assunti con gli alleati- che assegnano a FdI l'indicazione dei candidati per- annunciamo le candidature di Raffaeleper lae di Francescoper le", spiega la nota.(Di venerdì 20 dicembre 2019)