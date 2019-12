FCA - Ceduta parte della Teksid per 210 milioni di euro

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Fiat Chrysler Automobiles procede con una nuova cessione nel campocomponentistica dopo la cessioneMagneti Marelli alla Calsonic Kansei. Il gruppo italoamericano ha raggiunto un accordo per la vendita del business dei componenti automobilistici in ghisacontrollata.L'acquirente. Ad acquisire le attività, per 210di, è la società brasiliana Tupy, specializzata nel settoreghisa e in particolare "nello sviluppo e nella produzione di parti strutturali ad alto contenuto ingegneristico per numerose applicazioni in beni strumentali a servizio di industrie diverse". Con la cessione passano sotto il suo controllo alcuni stabilimentiin Brasile, Messico, Polonia e Portogallo, nonché lacipazione in una joint venture in Cina. L'alluminio rimane core-business. Nell'operazione non rientra, invece, il business ...

